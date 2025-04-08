Милонов рассказал, что слово «брак» пришло к нам из Европы

Термин «брак» в значении дефекта пришел в Россию из Европы, а в русском языке «брачный союз» означает «брать замуж» — никакого негативного подтекста в этом нет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя идею Анфисы Чеховой заменить «очень странное» слово «брак».

«Очень часто в русском языке одно и то же фонетически одинаковое слово имеет абсолютно разные смыслы. Ну и «брак» тоже тут попался. Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное. В английском языке, кстати, так это и сохранилось – break. Анфиса Чехова — не первая, кто задается таким вопросом, поэтому можно сказать «пожениться», «создать семью». Вот «семья» точно ни у кого не вызывает никаких противоречий. А слово «брак» в русском языке, в России, имеет более формальное значение и не используется, как правило, в части обозначения прекрасной семьи, а именно в плане некой регистрации», — сказал Милонов.

8 апреля бывшая телеведущая и член партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила заменить слово «брак» для улучшения демографической ситуации в России. По мнению Чеховой, из-за неблагозвучия названия у заключающих союз людей появляется ощущение, что они «занимаются чем-то сомнительным».

Как пишет издание «Подъем», глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пристыдила Чехову за «незнание истории и культуры» и заявила, что брак — это древнеславянское слово, обозначающее фалангу пальца.

Ранее Анфиса Чехова призвала мужчин чаще ходить в декрет.