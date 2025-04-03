Фермер сделал предложение своей девушке, оставив вопрос на вспаханном поле

Немецкий фермер сделал предложение руки и сердца размера XXL с помощью культиватора на сельскохозяйственном поле, пишет Bild.

Паскаль Леккер, 25-летний фермер из Нижней Саксонии, решил сделать своей девушке предложение, от которого она не смогла бы отказаться. Он вспахал 12 гектаров земли и, прицепив к трактору культиватор, оставил на поле вопрос для будущей жены: «Ты выйдешь за меня замуж?».

Это послание, написанное огромными буквами на одном из склонов в районе Везерской возвышенности, можно легко прочитать с высоты птичьего полета или холма, находящегося на расстоянии пяти километров. Именно туда Паскаль привез свою 24-летнюю подругу Лизу Нойберт.

Молодой человек рассказал, что девушке потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть буквы вдалеке и понять, что вопрос адресован именно ей.

«Она была совершенно ошеломлена, не ожидала этого и сказала «да»», — поделился счастливый жених.

Он отметил, что идея пришла к нему три месяца назад, и за это время он составил программу управления трактором, используя спутниковые снимки и данные GPS. Теперь гигантские буквы будут видны до самого сбора урожая, особенно в сырую погоду.

Ранее поляк получил годовой абонемент на шаурму, сделав любимой предложение в кебабной.