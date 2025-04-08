Бывший мэр российского города пойдет под суд по делу о превышении полномочий

В Иркутской области предстанет перед судом экс-мэр города Тулун по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление Cледственного комитета России (СК) на официальном сайте.

По версии ведомства, с 2019 по 2023 годы бывшая чиновница начисляла подчиненным завышенные премии якобы за выполнение особенно сложных задач. Позже подчиненные возвращали часть премии начальнице. Таким образом фигурантке удалось похитить примерно миллион рублей.

В начале года сообщалось, что у экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского изъяли в доход государства около 500 млн руб. В правоохранительных органах уточнили, что это общая стоимость имущества, которое бывший чиновник приобрел на неподтвержденные доходы.

Согласно материалам дела, в доход государства были обращены коттедж и земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м в подмосковном поселке Горки-2, три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве площадью свыше 366 кв. м, семь автомобилей премиум-класса и изъятые при обыске наличные в размере $433, 2 тыс., €53,6 тыс. и 3,7 млн руб.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров из Минэкономразвития.