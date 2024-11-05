Власти открестились от мемориала с бойцом в форме НАТО под Ульяновском

В поселке Силикатный в Ульяновской области установили памятник ветеранам боевых действий с бойцом в форме НАТО, с американской винтовкой. Глава администрации Сенгилеевского района Михаил Самаркин объяснил «Газете.Ru», что местные власти не согласовывали, не создавали и не устанавливали монумент.

«На Ваш запрос, касающийся темы установки памятной плиты в поселке Силикатный, администрация МО «Сенгилеевский район» информирует о следующем: администрация Сенгилеевского района не принимала решения об изготовлении и установке указанного в вашем запросе памятника, также в наш адрес не поступало предложений по его установке; согласование предложений по проекту изготовления памятника, в том числе вида памятника с администрацией Сенгилеевского района не проводилось. Установка памятника произведена по инициативе и на средства общественной организации объединения ветеранов инвалидов специальной военной операции «СВОи люди», — сказал Самаркин.

28 октября Telegram-канал «Симбирский шугожор» обратил внимание, что на новом памятнике «Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов» в поселке Силикатный форма и оружие бойца похожи на американские.

В комментариях к посту глава организации «СВОи люди» Данила Ибетов заявил, что он лично выбирал американскую винтовку М4 для памятника.

«На второй плите памятника изображен солдат, держащий в руках оружие, похожее на М4. Некоторые из вас, возможно, обратили на это внимание и задались вопросом, означает ли это, что солдат на памятнике символизирует натовские войска. Я хочу развеять ваши сомнения. Когда мы брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4. Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника, который создавал этот замечательный памятник», — написал Ибетов.

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