Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Херсонской области

Украинский беспилотник нанес удар по пожарной части в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В результате атаки были повреждены кровля и окна депо, а также пострадал 27-летний помощник начальника караула пожарно-спасательной части №10. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением бедра.

В МЧС отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по гражданским объектам, которые обеспечивают безопасность мирных жителей.

4 апреля украинские беспилотные летательные аппараты дважды атаковали пожарную часть в Горловке. В результате ударов были повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Кроме того, пострадал инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу. По предварительным данным, он получил баротравму.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.