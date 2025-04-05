В Петербурге младенец проломил голову, упав с кровати

В Петербурге младенец попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с кровати

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования четырехмесячного ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на набережной реки Каменки. Четырехмесячная девочка по недосмотру родителей упала с кровати и получила тяжелые травмы.

Младенца госпитализировали, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы обеих теменных костей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде девочка-инвалид получила ожоги, пролежав на батарее ночь. Инцидент произошел в детской областной больнице, в паллиативном отделении. Десятилетний ребенок упал с кровати на батарею и не смог подняться самостоятельно. Сотрудники медицинского учреждения обнаружили пострадавшую только утром следующего дня. Девочку направили в ожоговое отделение ЦГКБ, врачи диагностировали у пациентки ожоги туловища и лица третьей степени.

Ранее в Ленобласти полуторагодовалая девочка проломила голову, упав с лестницы на даче.