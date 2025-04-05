Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге младенец проломил голову, упав с кровати

В Петербурге младенец попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с кровати
close
Shutterstock

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования четырехмесячного ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на набережной реки Каменки. Четырехмесячная девочка по недосмотру родителей упала с кровати и получила тяжелые травмы.

Младенца госпитализировали, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы обеих теменных костей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде девочка-инвалид получила ожоги, пролежав на батарее ночь. Инцидент произошел в детской областной больнице, в паллиативном отделении. Десятилетний ребенок упал с кровати на батарею и не смог подняться самостоятельно. Сотрудники медицинского учреждения обнаружили пострадавшую только утром следующего дня. Девочку направили в ожоговое отделение ЦГКБ, врачи диагностировали у пациентки ожоги туловища и лица третьей степени.

Ранее в Ленобласти полуторагодовалая девочка проломила голову, упав с лестницы на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами