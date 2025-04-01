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В Англии уволили ветеринара, принимавшую обезболивающее для животных

Daily Mail: ветеринар из Англии, принимавшая обезболивающее для животных, лишилась работы
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ML Robinson/Shutterstock/FOTODOM

В Англии уволили ветеринара, принимавшую обезболивающее для животных, пишет Daily Mail.

Ветеринар Дейна Джонсон из Бристоля была лишена лицензии за систематическую кражу и употребление лекарственных препаратов, предназначенных для животных. Инциденты происходили в течение года в четырех разных клиниках, где работала женщина.

Самый громкий случай произошел в сентябре 2023 года в клинике Yatton Vets. Во время стоматологической операции у спаниеля коллеги заметили странное поведение медсестры — она едва не заснула прямо на операционном столе, ее записи в протоколе анестезии были неразборчивы. Позднее выяснилось, что перед сменой Джонсон похитила метадон из аптечного шкафа и две упаковки габапентина. В качестве объяснения своего состояния она ссылалась на нервное напряжение из-за нового места работы.

Дисциплинарный комитет Королевского колледжа ветеринарных хирургов признал ее действия несовместимыми с профессиональной деятельностью. В решении отмечается, что поведение Джонсон нарушало три ключевых принципа профессии: заботу о благополучии животных, ответственное обращение с лекарствами и профессиональную честность. В 2025 года она была уволена и из медицинской компании, где работала параллельно, после аналогичного инцидента с кражей кодеина.

Теперь Джонсон исключена из профессионального реестра и не сможет работать ветеринарной медсестрой в Великобритании. В своём последнем заявлении она признала нарушения и пообещала больше никогда не повторять подобных действий.

Ранее ветеринар хотел провести эвтаназию собаки, но сам случайно проглотил нужное вещество.

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