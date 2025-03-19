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Россияне ответили, как относятся к эзотерике

Новости Mail: только 10% россиян верят в эзотерику
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vimolsiri.s/Shutterstock/FOTODOM

В тайные аспекты реальности готовы верить лишь 10% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого предоставлены «Газете.Ru».

Почти 40% опрошенных читателей проекта Новости Mail считают эзотерику выдумкой, более четверти допускают существование чего-то мистического, 10% опрошенных уверены, что тайные аспекты реальности существуют на самом деле.

«Среди тех, кто верит в эзотерику или допускает ее существование, частые клиенты эзотерических специалистов (астрологов, нумерологов, гадалок, тарологов, игропрактиков, энергопрактиков и т. д.) только 9%. Несколько раз прибегали к их услугам 27% респондентов, однократно — 14%. Большинство (48%) никогда не обращались за эзотерической помощью или консультацией», — говорится в результатах опроса.

При этом 63% россиян уверены, что любые эзотерические услуги могут негативно влиять на психологическое состояние особенно впечатлительных и уязвимых людей. Только 9% считают, что тайные знания помогают людям. 45% опрошенных считают, что подобные услуги вводят людей в заблуждение.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 17–18 марта. В опросе приняли участие свыше 10 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

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