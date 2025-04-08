Психолог объяснил, почему россияне стали чаще обижаться на матерей

Россияне стали чаще прорабатывать свои детские травмы из-за обиды на своих матерей, потому что в России поменялись требования к воспитанию и жизненные установки. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По его словам, около 80% жителей страны обижаются на матерей. Он отметил, что людей в возрасте от 25 до 50 лет в основном воспитывали так, как воспитывались их родители.

«Наши мамы прививали через авторитарное воспитание установки Советского Союза. Они готовили нас к тому, чтобы жить в Советском Союзе, а не в России. Они не знали, что будет Россия, что будет другая страна. Методы воспитания были достаточно жесткими. Но тогда это было нормой, не было информации, как можно воспитывать по-другому. Люди в целом не знали, что можно воспитывать по-другому и делали это так же, как и их родители», — пояснил Лунюшин.

При этом в последнее время россияне получили доступ к интернету и информации, как воспитывать детей по-другому. Это позволило поменять представление граждан о воспитании, что заставило их сравнивать себя со своими родителями.

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что матери, склонные к гиперопеке, чаще всего ужасно боятся одиночества и потери смысла жизни.

Ранее психолог объяснила, почему ребенка должны воспитывать оба родителя, а не только мать.