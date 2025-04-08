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Дело экс-замгубернатора Ростовской области о взятках начнут слушать 21 апреля

Суд начнет слушать дело экс-замглавы Ростовской области Кушнарева 21 апреля
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kushnarev_2021/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Ростове-на-Дону 21 апреля начнется слушание дела о получении взятки и хранении оружия против бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд в 14:00 мск.

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Бизнесмен обратился в региональное управление ФСБ, после чего чиновника задержали при получении первой части взятки. В ноябре бывший заместитель губернатора незаконно приобрел пистолет Colt и патроны к нему.

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