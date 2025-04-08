Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Саратове продлил арест подростку по делу о покушении на депутата

Суд Саратова продлил арест подростку, который охотился с молотком на депутата
close
Владимир Песня/РИА Новости

Волжский районный суд Саратова продлил до 12 июня срок ареста подростку, обвиняемому в покушении на депутата, за которым он охотился с молотком. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, 16-летнего подростка задержали в январе. Он преследовал депутата областной думы Александра Янкловича. По заданию неустановленных лиц молодой человек с молотком пришел к дому депутата, но парламентария не оказалось на месте, ушел.

Подросток проходит фигурантом по статьям о покушении и участия в деятельности террористической организации. Следователь сообщал, что подросток частично признал вину. Сам Янклович заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, но претензий к задержанному подростку у него нет.

До этого прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, который обвиняется в слежке за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб.

Ранее депутат заявил, что Украина устроила десятки покушений в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами