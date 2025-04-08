Суд в Саратове продлил арест подростку по делу о покушении на депутата

Суд Саратова продлил арест подростку, который охотился с молотком на депутата

Волжский районный суд Саратова продлил до 12 июня срок ареста подростку, обвиняемому в покушении на депутата, за которым он охотился с молотком. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, 16-летнего подростка задержали в январе. Он преследовал депутата областной думы Александра Янкловича. По заданию неустановленных лиц молодой человек с молотком пришел к дому депутата, но парламентария не оказалось на месте, ушел.

Подросток проходит фигурантом по статьям о покушении и участия в деятельности террористической организации. Следователь сообщал, что подросток частично признал вину. Сам Янклович заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, но претензий к задержанному подростку у него нет.

До этого прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, который обвиняется в слежке за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб.

Ранее депутат заявил, что Украина устроила десятки покушений в Запорожской области.