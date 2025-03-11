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Прокурор запросил 24 года крымчанину, следившему за экс-депутатом Рады Царевым

РИА: прокурор просит 24 года крымчанину, следившему за Царевым перед покушением
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Нина Зотина/РИА Новости

Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, который обвиняется в слежке за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Жицкий проходит фигурантом сразу по нескольким статьям: о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов.

По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ и по заданию куратора с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года наблюдал за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно напасть на общественного деятеля.

Вместе с этим Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.

В бывшего депутата Верховной рады дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский суд арестовал недвижимость экс-депутата Рады Царева.

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