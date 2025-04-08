В Иркутской области осудили мужчину, который натравил ротвейлера на младенца

В Тайшете мужчина натравил собаку на маленького ребенка и отправился в колонию, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

В мае прошлого года 35-летняя мать пришла в гости к знакомому с полуторагодовалой дочерью. Женщина поссорилась и подралась с хозяином во время застолья, после чего вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать.

Однако мужчина решил продлить потасовку и спустил с цепи своего ротвейлера. Продолжая избивать гостью, он натравил собаку на ее ребенка. Но женщина вырвалась, схватила дочь и уехала на прибывшем к дому такси в больницу.



Ребенок был госпитализирован с множественными рвано-укушенными ранами лица и шеи, ротвейлера усыпили, а его бывший владелец стал фигурантом уголовного дела. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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