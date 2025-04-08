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Фигурантка дела о покушении на главу Крыма признала вину

ТАСС: фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксенова признала вину
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Фигурантка дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Оксана Шевченко признала вину во время первого слушания в Южном окружном военном суде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

По данным следствия, в феврале в Южный окружной военный суд поступили уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на главу республики.

31 марта прошло первое слушание против Боднаря, где он полностью признал вину, а 8 апреля суд начнет слушать дело в отношении Ананьева. По версии следствия, Боднарь вместе с Шевченко и Ананьевым вошел в состав группы, которая по заданию СБУ должна была совершить покушение Аксенова. Курировал их гражданин Украины, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

Подсудимые собирались устроить теракт, для этого они отслеживали все передвижения служебного автомобиля Аксенова. Планировалось взорвать машину главы Крыма при помощи радиоуправляемого взрывного устройства, которое привезли из Запорожской области. Подозреваемых задержали в начале прошлого года.

В мае 2024-го Сергей Аксенов сообщил, что за последний год удалось предотвратить четыре покушения на него. Он рассказал, что все злоумышленники были задержаны.

Ранее Аксенов сообщил, что 10 задержанных за подготовку покушения на него ожидают приговоров.

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