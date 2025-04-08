В России появилась новая схема мошенничества с москитными сетками. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мошенники стали добавляться в домовые и районные чаты Москвы и выманивают у россиян деньги под предлогом установки москитных сеток на окна. Они рассылают сообщения о приеме заказов на установку сеток.

«Менеджер» в разговоре с потенциальными жертвами рассказывает, что для запуска в работу нужна группа покупателей. Цена — 1600 рублей за штуку. Обычно сразу после перевода денег за заказ аферист исчезает и добавляет пользователя в черный список.

Накануне сообщалось, что мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян — в подъездах столицы стали расклеивать объявления с QR-кодами, которые якобы ведут в домовые чаты. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на «шлагбаум» или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с «кружочками».