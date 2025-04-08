В Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение

В Гусиноозерске (Республика Бурятия) мать ребенка с инвалидностью возмутилась отношением водителя маршрутки к ее сыну: тот не только высадил ее сына из транспортного средства, но и смял его удостоверение. Сообщение женщины опубликовал Telegram-канал «Весь Гусиноозерск».

По словам жительницы, агрессию по отношению к ее ребенку проявил водитель маршрута №4. Женщина отметила, что ребенку после высадки из маршрутки пришлось пешком идти по незнакомой дороге.

«Так нельзя делать! Зачем вы удостоверение испортили это документ вообще-то! Нервы не в порядке? Сидите дома тогда!» — возмутилась мать школьника.

Женщина также отметила, что не знала про отмену льгот на проезд для инвалидов и других категорий граждан.

До этого в Telegram-канале «Селенга-инфо. 24/7» появился ответ представителя районного управления по строительству, который пояснил отмену льгот в муниципальных маршрутках для инвалидов второй и третьей групп, детей и инвалидов до 12 лет, участников СВО и членов их семей, связав это с нехваткой средств в фонд заработной платы работников.

«Не хватает средств на фонд заработной платы, ГСМ, налоги и прочие платежи. Мы постарались сохранить часть льгот. Заметим, что ранее льгот вообще не было», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в ведомстве.

Ранее в Дагестане водитель маршрутки высадил ребенка из-за плохого настроения.