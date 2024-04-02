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В Дагестане водитель маршрутки высадил ребенка из-за плохого настроения

В Дагестане оштрафовали водителя, высадившего ребенка из-за плохого настроения

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Shutterstock

Водитель из Дагестана высадил ребенка из салона маршрутки. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека по региону Джамал Алиев в официальном Telegram-канале.

О произошедшем омбудсмен узнал после жалобы матери четвероклассника. По ее словам, мужчина за рулем маршрутного такси 4А высадил мальчика из-за того, что у него было плохое настроение.

После обращения была проведена проверка. В результате представителя перевозчика и водителя направили на беседу в Ространснадзор, где ответственные специалисты убедились в том, что права человека были нарушены.

«В отношении водителя составлен административный протокол и вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей», – поделился Алиев.

Мужчина также принес извинения родительнице и подтвердил информацию о том, что высадил ребенка из-за плохого настроения.

Ранее в Петербурге таксист порвал женщине куртку и высадил ее на дороге.

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