Картина с ордынцами. Почему развернулась дискуссия вокруг картины о битве на реке Калке

В сети объяснили резонанс вокруг скандала с картиной о битве на реке Калке

Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» художника Ильдара Акжигитова, скандал вокруг которой в российском сегменте интернета не утихает в последнюю неделю, выехала из стен кабинета скандального заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова. В работе художника многие увидели русофобию и сочли нахождение картины на рабочем месте Мухетдинова некорректным. Зампред ДУМ убрал изображение монголов, пирующих на телах русских, из своего кабинета 20 февраля, но при этом отверг все обвинения в свой адрес. Что говорят в сети о ситуации вокруг скандальной картины — в материале «Газеты.Ru».

Скандальная картина

Картина «Калка» пензенского художника Ильдара Акжигитова с провокационным сюжетом, размещенная в кабинете Мухетдинова, привлекла внимание 14 февраля. На полотне представлена сцена празднования победы воинами Золотой Орды после сражения. Победители устроили пир, накрыв тела русских воинов щитами и установив на них столы для торжества. Также на картине запечатлен эпизод, где стяг с изображением Христа применяется в качестве ковра, а один из кочевников демонстративно наступает на него ногой.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале рассказала, что несмотря на заявления Мухетдинова о том, что он не собирался никого оскорблять, люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами.

«Вот пусть теперь повесит ее у себя дома, и каждый раз при взгляде на нее спрашивает себя, не перепутал ли он горести России со своими личными радостями. К слову, я пересмотрела доступные галереи работ художника Акжигитова, автора мухетдиновской «Калки». Там много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит. Есть гранаты и хурма», — написала она.

Она напомнила, что задолго до скандала Акжигитов рассказал, что является учеником глубоко православного художника Студии военных художников Грекова Павла Рыженко. Ахмедова добавила, что, говоря о своей «Калке», Акжигитов благодарил Всевышнего за то, что ему «посчастливилось исполнить этот труд». Также он вспоминал работу своего учителя «Калка», говоря об осознании грандиозности этого великого русского мастера.

«Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Рыженко. Но картина – это ведь не фотография. Посмотрите на картину Рыженко. Она передает смыслы, совершенно противоположные тому, что изобразил Акжигитов. Посмотрите на глумливую физиономию монгола, разлегшегося на ковре в ожидании пира. И на гордую несгибаемую позу князя Мстислава. Эта поза многое говорит о русском народе. В ней – национальная характеристика. Так стояли потом наши воины в ВОВ, так стоят в СВО», — говорит главред «Регнума».

Также она обратила на небо и ползущие по нему темные облака, изображенные на работе Рыженко. По ее мнению, они олицетворяют однозначную темь, которая стоит за монгольским войском и как будто повторяет его контуры, становится его продолжением.

«И какой контраст с лазурным небом нашей земли! Вот это и есть мастерство. Такое искусство и есть уважение к нашей истории. А то, что изобразил Акжигитов, скорее всего, по заказу Мухетдинова, это как фотография тех событий, без мастерства, но с такого ракурса, чтобы было поунизительней для поверженных. Рыженко умер, а так, мне кажется, был бы оскорблен такими «продолжателями», — сказала Ахмедова.

Очередной скандал

Главный редактор «Регнума» напомнила, что недавно муфтий Москвы из ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви при условии, если служитель церкви не возражает. Такое разрешение он дал после того, как в Вологде мужчина зашел в храм Николая Чудотворца и совершил там намаз. Священник его не выгнал.

«Тут вопрос – с какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз? Аляутдинов мог бы сказать – «Не ходите, братья и сестры, в церковь совершать намаз. Чем смущать исповедующих другую веру в их храме, лучше вообще не совершить в этот раз намаз, а потом его компенсировать. Лучше совершить намаз на лавочке под деревом, чем в чужом храме. А если вы почему-то попали в церковь и вам непременно нужно помолиться, не смущайте прихожан церкви – для верующего мусульманина это грех. Молитесь Господу в душе своими словами», — сказала она.

Главный редактор «Регнума» заявила, что духовный лидер должен был бы дать иной ответ в подобной ситуации, но Аляутдинов, считает она, действует по иному сценарию — для него скандалы стали обыденностью. По ее мнению, ДУМ РФ систематически создает конфликтные ситуации на ровном месте.

«Никогда мусульмане не ходили в церковь совершать намазы, а христиане не совались в мечеть с иконами и крестами, если речь, конечно, не о захвате храмов и переделывании их в свои. Такое история тоже знала. Так вот намаз в церкви, кресты в мечети дают отсылки именно к захвату. Жаль, что на фоне этих провокаций не слышно голосов адекватных муфтиев», — добавила Ахмедова.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале согласился с Ахмедовой. Он считает, что ДУМ РФ после своих крайних провокаций, на которые общество наконец-то начало обращать внимание, откровенно идет на обострение.

«Зачем? Чтобы потом сказать, что мол вы это сами начали, а теперь пожинайте плоды. Хотя, провокации там против мира в России были изначально. А может и другая есть причина. Ведь задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял. И если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку...» — пишет военкор.

Он подчеркнул, что среди российских христиан нет практики посещения мечетей для молитв, поскольку существует уважительное отношение к исламу и традициям мусульман. По его мнению, действия ДУМ РФ выглядят как намеренное пренебрежение христианскими традициями и провокационные шаги, направленные на создание напряженности. Такая позиция может быть расценена как попытка спровоцировать религиозный раскол в обществе, сказал Подоляка. При этом военкор призвал контролирующие органы обратить внимание на подобные проявления и запросить объяснения относительно целей таких действий, которые могут разжигать межконфессиональную напряженность.

В свою очередь, писатель Дмитрий Конаныхин назвал размещение скандальной картины в ДУМ РФ намеренным созданием бинарного психологического оружия.

«Если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором и совершенно точно антинародным, антигосударственным экстремистом», — пишет он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что помада и полупрозрачные одежды являются прекрасным способом украшения женщины. При этом помада и полупрозрачная одежда на маленькой девочке является психологическим изнасилованием детского образа.

«Вы намеренно вешаете картину, живописующую мучения русских в своем кабинете — и от этого в ужас приходит художник, который прекрасно понимает, что теперь навсегда станет «тем самым парнем, который написал, как татаро-монголы топчут русских князей». Вы создали контекст, использовали произведение искусства в экстремистских целях. Вы так намекаете, подаете сигнал. Кому?» — добавил писатель.

Ахмедова отметила, что Ильдар Акжигитов уже связался с редакцией агентства и попросил опубликовать его извинения перед всеми, кого могла обидеть его картина.

«Я очень сожалею о том, что моя картина о битве на Калке вызвала такой неприятный резонанс. Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. Пользуясь вашей площадкой, прошу прощения у всех, кого мог обидеть. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», — приводятся его слова.

Главред «Регнума» также добавила, что редакция связалась с братом художника Рыженко. Он рассказал, что его брат сам бы такую картину не написал, а если бы ученик просил у него совета, отсоветовал бы. При этом он считает, что вопросы нужно задавать не к художнику, а к тому, кто повесил картину в ДУМ РФ, так как именно нахождение там придает работе особый провокационный характер.

Консенсус общества

Широкий общественный консенсус из-за художественно-политических предпочтений зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова свидетельствует о том, что среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество, заявил зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что нет никакого оправдания глумлению над религиозными символами, изображенному на любимых картинах Мухетдинова.

«Особенно оно контрастирует с многократными заявлениям духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», — сказал он.

Кипшидзе добавил, что до недавнего времени враги России активно разжигали вражду между народами. По его мнению, пришло время положить конец этой порочной практике и ее операторам.

«В политике, в творчестве, где угодно. Торговцам ненавистью нет места в нашей стране», — сказал он.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир объяснил, почему жители Донбасса особенно относятся к трагедии на Калке, произошедшей в 1223 году на территории современной ДНР. Он считает, что самым важным в этой скандальной ситуации стало именно место, где висит произведение.

«Речь идет не о картине как таковой: есть немало произведений искусства, изображающих скорбные события в истории. Было бы абсурдно, например, обвинять Виктора Васнецова в русофобии из-за его картины «После побоища Игоря Святославича с половцами», изображающей поле кровавой битвы, усеянной павшими русскими воинами», — считает он.

Одно дело – музей или галерея, где демонстрируются самые разные произведения искусства, а другое дело – личное пространство, сказал митрополит. По его словам, рабочий кабинет является личным и даже символичным пространство, и обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах.

«Что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?» — пишет он.

Священнослужитель напомнил, что под стягом с Нерукотворным Спасом сегодня мужественно сражаются российские бойцы на полях специальной военной операции.

«Для Донбасса, обильно политого и до сих пор орошаемого русской кровью, трагедия на Калке имеет еще и глубокое личное измерение. Данные события происходили у нас, на Донецкой земле. Память о них жива в сердцах дончан, находящих параллели с нынешними военными событиями, с теми зверствами и ужасами, которые сеют вокруг себя украинские нацисты. Поэтому то, что в кабинете религиозного чиновника картина со столь печальным сюжетом занимает видное место, не может расцениваться иначе как глумление и кощунство», — подчеркнул митрополит.