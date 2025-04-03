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Мужчина из приложения для знакомств обманул москвичку на 27 млн рублей

Москвичка поверила мужчине из приложения для знакомств и потеряла 27 млн рублей
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Shutterstock

Жительница Москвы отдала более 20 миллионов рублей мошенникам из-за советов нового знакомого. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, аферист обманывал пострадавшую более трех лет. Мужчина написал девушке в приложении для знакомств, они некоторое время общались, но в какой-то момент он рассказал, что занимается инвестициями. На встрече мужчина убедил новую знакомую открыть счет в иностранном банке и перевести $180 тысяч.

«По просьбе мужчины потерпевшая сообщала ему коды подтверждения транзакций, фактически отдав полный контроль над своими средствами», – сообщается в публикации.

В 2021 году девушка поддалась уговорам «предпринимателя» и передала ему $160 тысяч и 962 тысячи рублей. Однако уже в 2022 году, сославшись на геополитическую ситуацию, мужчина сообщил о заморозке средств. Для «разблокировки» она отдала ему еще более пяти миллионов рублей.

В 2023 году мужчина рассказал о росте рынка, и пострадавшая снова ему поверила, отдав 700 тысяч рублей и валюту. В январе 2024 года знакомый перестал отвечать на ее сообщения. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего она перевела аферисту 27 миллионов рублей.

Ранее пенсионерка решила заработать и отдала мошенникам более 7,5 млн рублей.

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