«Спас пуховик, нож глубоко не вошел»: мама девочки — о нападении в школе Нового Уренгоя

Пятиклассник из Нового Уренгоя, которого подозревают в нападении с ножом на охранника школы и одноклассницу, уже вел себя агрессивно и бил других детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать пострадавшей девочки Евгения.

«Спасло то, что успела надеть пуховик, нож не вошел очень глубоко. Сегодня были на судмедэкспертизе, ранение зафиксировано. Мальчик и ранее был привлечен за разные деяния, не такие серьезные, конечно, но все же. Неоднократно причинял увечья разным детям и не только. В связи с тем, что не было доказано его отклонение и не были поставлены диагнозы, ему все сходило с рук, так как нет 14 лет. Этот мальчик оставался на второй год, потом его отправляли в сад. Он ведет асоциальный образ жизни, проявляет неуважение к учителям и детям, ведет себя агрессивно и вспыльчиво. Одноклассники уже привыкли, что он может ударить или толкнуть, потому как проявлять необходимо «толерантность». Вчера, насколько мне известно, он несколько раз настраивался для нанесения повреждения моей дочери и выжидал момент», — сказала она.

Евгения добавила, что мать нападавшего уже перед ней извинилась. Однако она уже написала заявление в полицию и ждет справедливого наказания для подростка. По словам Евгении, пострадавший охранник заявление писать отказался.

«Пострадавший охранник отказался писать заявление, эту информацию не разглашают. Мною заявление вчера уже было написано. Главное, чтобы он не мог больше каким-либо образом и кому-либо навредить, а наказывать, надеюсь, будут по справедливости. В школе проводятся мероприятия, вчера были и скорая, и полиция, и Росгвардия до вечера. Сегодня сотрудники прокуратуры и полицейские приходили на допрос одноклассников», — заключила она.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, инцидент произошел 7 апреля. По информации ведомства, ученик ранил складным ножом охранника школы, когда тот пытался разнять его конфликт с другой ученицей. Удар пришелся охраннику в щеку, его доставили в больницу.

После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

Ранее в Омской области отчим изрезал ножом пасынка и падчерицу.