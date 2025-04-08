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Суд не стал штрафовать одного из авторов канала «ВЧК-ОГПУ» за отсутствие плашки иноагента

РИА: суд не оштрафовал одного из авторов ВЧК-ОГПУ за отсутствие плашки иноагента
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Таганский суд Москвы не стал штрафовать одного из создателей и авторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) Андрея Шварева за публикацию там сообщений без плашки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Производство по делу в отношении Шварева А.Ю. прекращено из-за отсутствия события, состава административного правонарушения», — рассказали агентству в суде.

Уточняется, что протокол составляли по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ («‎Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица или объединения, включенного в реестр иностранных агентов»). За аналогичное правонарушение Шварева ранее штрафовали на 30 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» стал недоступен в мессенджере. Telegram-канал был заблокирован в ночь на 7 апреля — предположительно, по решению суда. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал за отсутствие маркировки иностранного агента одного из создателей Telegram-канала ВЧК-ОГПУ Андрея Шварева. Он работал журналистом «Росбалта». В конце 2019 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.

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