Волки самостоятельно одомашнились и эволюционировали в собак, выяснили ученые

Исследователи из нескольких американских университетов провели компьютерное моделирование, которое подтвердило, что у волков было достаточно времени для самостоятельного одомашнивания и эволюции в современных собак. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Ранее ученые сомневались, что процесс одомашнивания волков мог произойти естественным путем всего за 15 тысяч лет, так как до сих пор оставалось неясным, как именно волки стали более дружелюбными к людям.

Согласно одной из гипотез, древние люди могли специально поощрять дружелюбных волков, забирая их щенков и приручая их. Другая теория предполагает, что волки сами стали приближаться к стоянкам людей в поисках остатков пищи, и те, кто был менее агрессивен, получали преимущество.

Чтобы проверить, мог ли процесс одомашнивания уложиться в 15 тысяч лет, ученые создали математическую модель, учитывающую эволюционные изменения. В симуляции учитывались различные условия, включая количество доступной пищи и вероятность того, что более спокойные волки выбирали себе подобных в качестве партнеров.

Результаты моделирования показали, что при благоприятных условиях превращение волков в собак могло произойти всего за 8 тысяч лет, а в среднем процесс завершался в 37%–74% случаев за 15 тысяч лет. Это подтверждает, что гипотеза самостоятельного одомашнивания вполне возможна и объясняет, как появились первые собаки еще до того, как люди начали их целенаправленно разводить.

Ранее ученые выяснили, как сделать собак послушнее.