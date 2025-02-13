Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волки самостоятельно одомашнились и эволюционировали в собак, выяснили ученые

PRSB: у волков было время, чтобы самостоятельно одомашниться
close
Depositphotos

Исследователи из нескольких американских университетов провели компьютерное моделирование, которое подтвердило, что у волков было достаточно времени для самостоятельного одомашнивания и эволюции в современных собак. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Ранее ученые сомневались, что процесс одомашнивания волков мог произойти естественным путем всего за 15 тысяч лет, так как до сих пор оставалось неясным, как именно волки стали более дружелюбными к людям.

Согласно одной из гипотез, древние люди могли специально поощрять дружелюбных волков, забирая их щенков и приручая их. Другая теория предполагает, что волки сами стали приближаться к стоянкам людей в поисках остатков пищи, и те, кто был менее агрессивен, получали преимущество.

Чтобы проверить, мог ли процесс одомашнивания уложиться в 15 тысяч лет, ученые создали математическую модель, учитывающую эволюционные изменения. В симуляции учитывались различные условия, включая количество доступной пищи и вероятность того, что более спокойные волки выбирали себе подобных в качестве партнеров.

Результаты моделирования показали, что при благоприятных условиях превращение волков в собак могло произойти всего за 8 тысяч лет, а в среднем процесс завершался в 37%–74% случаев за 15 тысяч лет. Это подтверждает, что гипотеза самостоятельного одомашнивания вполне возможна и объясняет, как появились первые собаки еще до того, как люди начали их целенаправленно разводить.

Ранее ученые выяснили, как сделать собак послушнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами