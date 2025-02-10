В польском лесу наткнулись на редких черных волков

В Польше в одном из лесных массивов запечатлели редких черных волков. Об этом пишет CNN.

«Это что-то новое и необычное», — отметила координатор проекта SAVE Wildlife Conservation Fund Poland Джоанна Точидловская.

Первоначально эксперт установила камеру для изучения бобров, но впоследствии собрала кадры с черными волками, которые пересекали ручей.

Природоохранная организация, которая уже 13 лет следит за волками в Польше, не разглашает местонахождение леса, чтобы уберечь волков от браконьерства.

По данным CNN, большинство из 2500–3000 волков в Польше — серые с рыжими или черными акцентами. Черный мех появился в результате генетической мутации, которая, вероятно, произошла у одомашненных собак тысячи лет назад.

В декабре Reuters писал, что с марта 2025 года в Европе можно будет охотиться на волков. Статус волков будет понижен с 7 марта со «строго охраняемого» до «охраняемого» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и природных сред обитания. Одним из инициаторов кампании по изменению статуса животных стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как в 2022 году волк растерзал и съел ее 30-летнюю пони по имени Долли.

Ранее ученые нашли самый длинный след волка в Европе по помету.