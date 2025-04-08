Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок, которому хотели вылечить сразу несколько зубов, не перенес анестезии

Шестилетний мальчик из Болгарии не выжил после лечения зубов под наркозом
close
Depositphotos

В Болгарии ребенок находился под полным наркозом в течение четырех часов и не выжил. Об этом пишет «Дневник».

Трагедия произошла 4 апреля в частной стоматологической клинике в Пловдиве. Шестилетний мальчик не имел проблем со здоровьем, но родители привели его лечить зубы. Чтобы выполнить все манипуляции за один прием, ребенку сделали общий назотрахеальный наркоз. После операции мальчик пришел в сознание, но через час его состояние ухудшилось и было признано критическим. Затем была вызвана машина скорой помощи, которая отвезла ребенка в детскую клинику университетской больницы, но врачам не удалось его спасти.

Прокуратура Пловдива назначила несколько экспертиз, причина случившегося на данный момент не ясна.

«Все правила были соблюдены. Через 40–50 минут после того, как ребенок был выведен из наркоза и уже находился в палате, контактировал с окружающими, был в сознании и нормально дышал, возникли осложнения. Был проведен полный комплекс реанимационных мероприятий, но тем не менее наступил летальный исход», — говорится в первоначальном заключении.

Ранее в Китае женщина не смогла вынести боль после удаления здорового зуба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами