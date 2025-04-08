Ребенок, которому хотели вылечить сразу несколько зубов, не перенес анестезии

Шестилетний мальчик из Болгарии не выжил после лечения зубов под наркозом

В Болгарии ребенок находился под полным наркозом в течение четырех часов и не выжил. Об этом пишет «Дневник».

Трагедия произошла 4 апреля в частной стоматологической клинике в Пловдиве. Шестилетний мальчик не имел проблем со здоровьем, но родители привели его лечить зубы. Чтобы выполнить все манипуляции за один прием, ребенку сделали общий назотрахеальный наркоз. После операции мальчик пришел в сознание, но через час его состояние ухудшилось и было признано критическим. Затем была вызвана машина скорой помощи, которая отвезла ребенка в детскую клинику университетской больницы, но врачам не удалось его спасти.

Прокуратура Пловдива назначила несколько экспертиз, причина случившегося на данный момент не ясна.

«Все правила были соблюдены. Через 40–50 минут после того, как ребенок был выведен из наркоза и уже находился в палате, контактировал с окружающими, был в сознании и нормально дышал, возникли осложнения. Был проведен полный комплекс реанимационных мероприятий, но тем не менее наступил летальный исход», — говорится в первоначальном заключении.

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