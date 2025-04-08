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Названы лучшие растительные источники белка

Pravda.Ru: творог и киноа являются лучшими растительными источниками белка
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Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Творог является одним из лучших растительных источников белка, в одной чашке обезжиренного продукта содержится 24 грамма белка, более 22% суточной нормы кальция и 46% фосфора, которые необходимы для здоровья мышц и костей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, получить растительный белок можно из яиц, тофу, который содержит все незаменимые аминокислоты, темпе, приготовленном из ферментированных соевых бобов, а также грецких орехов и чечевицы. К лучшим источникам белка специалисты отнесли и киноа, которая также богата клетчаткой, магнием, железом и витаминами группы B.

«Ореховая паста — это удобный и питательный способ получить белок. В двух столовых ложках миндальной пасты содержится 6 граммов белка, 14 граммов жира и 6 граммов углеводов. Ореховая паста также богата витаминами Е, группы B и минералами, такими как магний и цинк», — добавили в сообщении.

Диетолог и исследователь в области метаболического здоровья из Сиднейского университета Ник Фуллер до этого говорил, что злоупотребление белком может привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, усталости и снижению плотности костной ткани.

Ранее в России создали кекс из гороховой муки для диабетиков с повышенным содержанием белка.

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