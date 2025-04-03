Ученый рассказал, к чему может привести злоупотребление белком

Злоупотребление белком может привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, усталости и снижению плотности костной ткани. Об этом изданию The Conversation рассказал Ник Фуллер, диетолог и исследователь в области метаболического здоровья из Сиднейского университета.

Врач объяснил, что белок — это важнейший макронутриент, необходимый организму для правильного функционирования. Белки отвечают за рост, обновление и восстановление тканей, помогают сохранить молодость кожи, переносить питательные вещества и сахар в крови, а также доставлять кислород из легких к клеткам. Богатые белком продукты (курица, рыба, яйца, сыр, бобовые) также снижают тягу к еде, подавляя грелин — гормон, стимулирующий аппетит.

По словам ученого, ежедневная потребность в белке зависит от массы тела, пола и возраста. В норме на белок должно приходиться 15–25% от общего суточного потребления энергии у молодых людей. Для пожилых (старше 70 лет) норма возрастает до 25%. Превышение этих значений, однако, может быть опасным.

Доктор Фуллер уточнил, что тренд на повышенное потребление белка, который транслируется в социальных сетях, может нанести вред здоровью. Попытки внести включить в диету больше белковых продуктов часто приводят к тому, что в рационе человека не остается места углеводам и полезным жирам. Однообразное питание может ослабить иммунитет, повысить утомляемость и снизить плотность костной ткани.

Врач также напомнил, что белковые диеты не всегда помогают похудеть. Избыток калорий способствует набору веса, при этом не имеет значения, из каких источников они получены.

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