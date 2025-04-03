Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, к чему может привести злоупотребление белком

The Conversation: злоупотребление белковой пищей может ослабить иммунитет
close
Shutterstock

Злоупотребление белком может привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, усталости и снижению плотности костной ткани. Об этом изданию The Conversation рассказал Ник Фуллер, диетолог и исследователь в области метаболического здоровья из Сиднейского университета.

Врач объяснил, что белок — это важнейший макронутриент, необходимый организму для правильного функционирования. Белки отвечают за рост, обновление и восстановление тканей, помогают сохранить молодость кожи, переносить питательные вещества и сахар в крови, а также доставлять кислород из легких к клеткам. Богатые белком продукты (курица, рыба, яйца, сыр, бобовые) также снижают тягу к еде, подавляя грелин — гормон, стимулирующий аппетит.

По словам ученого, ежедневная потребность в белке зависит от массы тела, пола и возраста. В норме на белок должно приходиться 15–25% от общего суточного потребления энергии у молодых людей. Для пожилых (старше 70 лет) норма возрастает до 25%. Превышение этих значений, однако, может быть опасным.

Доктор Фуллер уточнил, что тренд на повышенное потребление белка, который транслируется в социальных сетях, может нанести вред здоровью. Попытки внести включить в диету больше белковых продуктов часто приводят к тому, что в рационе человека не остается места углеводам и полезным жирам. Однообразное питание может ослабить иммунитет, повысить утомляемость и снизить плотность костной ткани.

Врач также напомнил, что белковые диеты не всегда помогают похудеть. Избыток калорий способствует набору веса, при этом не имеет значения, из каких источников они получены.

Ранее ученые рассказали, чем низкоуглеводная диета вредна для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами