Московский суд изъял у бывшего чиновника Минсельхоза квартиры в Москве и Крыму

Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза участки в Алуште и Harley-Davidson

Кунцевский суд Москвы изъял у бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в период с в период с 27 октября 2020 года по 23 октября 2023 Александров работал в ФГБУ «Госсорткомиссия» (входит в структуру Минсельхоза).

«В конце 2023 года Михаил Александров стал фигурантом дела о получении в качестве откатов взяток от сельхозпроизводителей в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Позже суд взыскал с Александрова в пользу государства несколько земельных участков в дачном поселке «Немчиновка» Одинцовского района Подмосковья. Также у Александрова изъяли квартиры в элитном жилом комплексе на западе Москвы «Крылатские холмы» и три участка с апартаментами в Алуште на берегу Черного моря. Имущество находилось в собственности у родственников чиновника.

До этого в суд Ростова-на-Дону поступило дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

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