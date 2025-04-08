Крупный сотовый оператор отменил роуминг в Крыму и Севастополе

МТС решил отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя

Оператор связи МТС отменил роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.

Роуминговая передача данных на территории Крыма и Севастополя будет отменена не позднее 31 мая 2025 года для частных абонентов и не позднее 30 июня для корпоративных абонентов.

«Абоненты МТС при поездках в Крым и Севастополь смогут пользоваться тарифами домашнего региона», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшим российским операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание доплаты при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе. В службе отметили, что с 1 января в регионе созданы экономические условия для оказания услуг связи без взимания доплаты.

В ноябре «Мегафон» исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы России по отмене роуминга в Крыму. До этого аналогичное решение принял «Билайн».

Ранее стало известно, что Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе.