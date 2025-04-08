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Врач рассказала, какие продукты помогут ускорить обмен веществ

Врач Русакова: яйца и кофе помогут ускорить обмен веществ
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Белковые продукты могут ускорить процесс обмена веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, белки могут контролировать уровень гормоноподобного вещества — лептина, влияющего на интенсивность метаболизма и скорость образования жира в теле. В связи с этим врач посоветовала включать в рацион питания курицу, яйца, тофу, молочные продукты, хек, треску или минтай.

«Также в рацион нужно включить напитки с высоким содержанием антиоксидантов и кофеина — зеленый чай или кофе. Они выводят лишнюю жидкость, стимулируют обмен веществ и способствуют жиросжиганию», — отметила Русакова.

Врач уточнила, что здоровому человеку можно пить от трех до пяти чашек этих напитков в день. Кроме того, для улучшения метаболизма важно пить чистую воду, заключила диетолог.

Эксперт по питанию и главный технолог «Виво маркет» Юлия Макеева до этого рассказала «Газете.Ru», что в продукты, ускоряющие метаболизм, в первую очередь входят белки, полезные жиры, сложные углеводы, а также продукты с термогенным эффектом.

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