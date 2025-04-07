Врач раскрыла, почему мужчины худеют быстрее женщин

Мужчины худеют быстрее женщин из-за физиологических особенностей. Об этом в беседе с РИАМО рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«У мужчин жир скапливается в области живота (висцеральный жир), и организм быстрее использует его в качестве источника энергии. У женщин жир откладывается на бедрах и ягодицах, и его потери меньше влияют на обмен веществ», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, у мужчин более высокий метаболизм, они эффективнее сжигают калории. При этом специалист подчеркнула, что все индивидуально: здоровая женщина, набравшая вес после беременности, похудеет быстрее, чем мужчина с нарушениями пищевого поведения и неконтролируемым сахарным диабетом.

До этого Кашух посоветовала избегать жестких диет. Она пояснила, что резкое избавление от лишних килограммов может привести к так называемому эффекту йо-йо, при котором потерянная масса тела возвращается с избытком. По ее словам, организм воспринимает жесткие ограничения в питании как стресс и пытается создать запасы на случай нового «голодного» периода.

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