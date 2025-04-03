Российский школьник порезал однокласснику лоб канцелярским ножом во время ссоры

В Омске школьник порезал однокласснику лоб канцелярским ножом во время ссоры

В Омске подросток порезал однокласснику лоб во время конфликта в школе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, все случилось во время занятий в одной из школ. Между девятиклассниками произошла ссора, причины которой не уточняются, и один из них порезал другому лоб канцелярским ножом.

Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение. На фото с места видно, что у школьника лицо залито кровью.

Отмечается, что участники школьного конфликта ранее не состояли на учете в органах внутренних дел. В образовательном учреждении планируют провести профилактические мероприятия с участием инспекторов ПДН.

До этого дети порезали мальчику-инвалиду руку канцелярским ножом на крыльце школы в Петербурге. Причиной проявления агрессии могли стать проблемы пострадавшего со зрением.

Ранее в Липецке школьник едва не истек кровью, порезавшись о разбитое стекло.