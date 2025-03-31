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Ученые раскрыли тайны вулканов на Венере

PEPI: внешняя кора Венеры может постоянно двигаться
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NASA

Исследователи из Вашингтонского университета в США предположили, что внешняя кора Венеры может постоянно двигаться за счет конвекции — процесса, при котором нагретые материалы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. Этот механизм может объяснить многочисленные вулканы и другие особенности поверхности планеты. Работа опубликована в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors (PEPI).

Конвекция на Земле происходит глубоко в мантии и приводит к движению тектонических плит. Однако земная кора слишком тонкая и холодная для такого процесса. На Венере же, где ее толщина может достигать 90 км, а температура поверхности достигает 470°C, условия для конвекции могут быть благоприятными.

«Ранее никто не рассматривал возможность конвекции в коре Венеры», — отметил профессор Слава Соломатов. — «Новые расчеты показали, что этот процесс вполне возможен и, вероятно, играет ключевую роль в геологической эволюции планеты».

Исследователи использовали методы гидродинамического моделирования и пришли к выводу, что Венера может быть гораздо более геологически активной, чем считалось ранее. Это открытие может помочь объяснить расположение и количество вулканов на планете — их насчитывается более 85 тысяч, согласно атласу, опубликованному в 2023 году.

Будущие миссии к Венере могут подтвердить эту гипотезу с помощью точных гравитационных измерений, выявляя области с разной плотностью и температурой. А пока ученые рассматривают возможность применения своих методов для исследования других планет, включая Плутон, где на ледяной поверхности обнаружены структуры, напоминающие границы тектонических плит Земли.

Ранее ученые выяснили, существовала ли жизнь на Венере.

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