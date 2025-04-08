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Нейропсихолог рассказала, как сохранить память в пожилом возрасте

Нейропсихолог Петровская: изучение языков поможет пожилым сохранить память
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Поддержание умственной активности и обучение чему-то новому помогут предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская.

Так, например, можно изучать иностранный язык, играть на музыкальных инструментах, решать кроссворды, учить стихи. По словам эксперта, это поможет создавать нейронные связи в мозге. Кроме того, для развития памяти полезно менять маршрут и ухаживать за питомцами.

«Социальная жизнь тех, у кого есть животные, насыщенная: они общаются с другими владельцами, в том числе в различных тематических группах в интернете, читают информацию по уходу. <...> К тому же ежедневные прогулки с питомцем — это умеренная физическая нагрузка, которая, как показали многие исследования, способствует улучшению кровообращения в мозге», — сказала Петровская.

Нейропсихолог также посоветовала представителям старшего поколения вести социально активный образ жизни и больше общаться с друзьями, а также принимать участие в общественных мероприятиях. Это будет стимулировать когнитивные функции и предотвратит потерю памяти.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что наиболее полезным шоколадом для пожилых людей является темный, который богат флавоноидами — мощными антиоксидантами. По ее словам, флавоноиды положительно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых.

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