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Врач рассказала о самом полезном шоколаде для пожилых

Врач Мухина: темный шоколад улучшит память пожилых
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Depositphotos

Наиболее полезным шоколадом для пожилых людей является темный, который богат флавоноидами — мощными антиоксидантами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, флавоноиды могут снизить окислительный стресс, а также воспаление в организме. Кроме того, они положительно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых. В частности, способствуют улучшению памяти, сохранению интеллекта и повышению концентрации.

«Темный шоколад вызывает удовольствие и улучшает настроение, потому что повышает уровень серотонина и эндорфинов в организме. Кроме того, он помогает в профилактике депрессии», — добавила Мухина.

Врач уточнила, что для получения пользы нужно съедать 1/10 плитки темного шоколада в день. При этом она порекомендовала быть осторожными с продуктом аллергикам, а также людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Эксперт по питанию, глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс до этого говорил, что темный шоколад поможет быстрее уснуть, если съесть его перед сном. По словам Смитерса, в темном шоколаде есть аминокислота триптофан. Она повышает уровень серотонина, который регулирует сон и настроение.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду.

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