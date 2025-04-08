В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС

СК: сотрудники ДПС в Чечне ликвидировали мужчину, напавшего на них с ножом

Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Полицейские получили ножевые ранения. По данным ведомства, мужчину ликвидировали ответным огнем.

После инцидента следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

7 апреля в одной из школ Нового Уренгоя ученик напал на школьницу и ранил охранника в щеку. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

До этого в Омской области отчим напал с ножом на брата и сестру, трехлетнего мальчика спасти не удалось. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В момент произошедшего мать детей находилась на сохранении беременности в больнице, ожидая рождения третьего ребенка.

Ранее пассажир в военной форме угрожал порезать экипаж ножом на рейсе Москва — Сочи.