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В российском городе заметили «горного призрака»

Метеоролог Червяков: в Саратове заметили «горного призрака»
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Telegram-канал shkabel

В Саратове появился брокенский призрак. Об этом рассказал в своем Telegram-канале метеоролог Максим Червяков.

Метеоролог сообщил, что накануне в столице региона были подходящие условия для наблюдения редких оптических явлений, связанных с туманом.

«Сразу после дождя над Волгой поднялся туман, освещенный солнечным светом — идеальная обстановка для образования туманной (или белой) радуги. Она была еле уловимой (не буду утверждать, что видел ее наверняка)», — говорится в сообщении.

В центре белой радуги заметили брокенского призрака, который получил свое название от горы Брокен в Германии, где его впервые подробно описали. Это тень наблюдателя, проецируемая на близкую поверхность облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.

В феврале этого года сообщалось, что появление Призрака Саммервилла может быть связано с огнями землетрясений, заключающимися в появлении молний и источников света над местами разломов земной коры.

Как рассказала геофизик Сьюзан Хаф, ее коллеги еще в 2023 году установили, что под Саммервиллом проходит небольшой разлом. Также специалисты узнали, что в городе часто случаются небольшие землетрясения. При этом Хаф призналась, что феномен огней землетрясения еще не до конца изучен. Ученые до сих пор не смогли зафиксировать данное явление, а некоторые эксперты называют идею выдумкой.

Ранее жительница Великобритании похудела на 40 кг благодаря охоте на призраков.

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