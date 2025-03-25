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Водительские права иностранцев в России перестанут действовать через неделю

«Ъ»: срок упрощенной замены иностранных водительских прав в РФ истекает 1 апреля
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Максим Блинов/РИА Новости

Срок упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские истекает 1 апреля, за время действия процедуры ею воспользовались 400 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тыс. руб. Обязанность получить российское удостоверение касается и россиян с зарубежными правами, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года», — отмечается в публикации.

Упрощенный порядок обмена прав без экзаменов действовал весь 2024 год, им могли воспользоваться иностранцы, оформившие вид на жительство или гражданство, до 1 апреля 2024 года. Также заменить иностранные права на российские могли россияне, въехавшие в страну до той же даты.

Закон, ужесточающий контроль за водителями-иностранцами, был принят по инициативе МВД в 2023 году. Его введение объяснялось тем, что ГИБДД не может проверить иностранные права на подлинность и установить, обучался ли водитель в автошколе.

Ранее россиянам рассказали, когда на автомобиле нужно менять шины.

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