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Жители Белгорода приняли губернатора за мошенника

Владельцы разрушенной квартиры в Белгороде приняли Гладкова за мошенника

В Белгороде жители разрушенной квартиры приняли губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова за мошенника. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале главы региона.

После отчета глав муниципалитетов о восстановлении жилья Гладков начал выборочно обзванивать собственников, чтобы узнать, как прошли ремонтные работы. При попытке связаться с одним из жителей Белгорода трубку взяла женщина, которая не поверила, что с ней разговаривает губернатор.

«Попытался проговорить с Сергеем Николаевичем из Белгорода, чтобы убедиться, прошло ли в его квартире на бульваре Юности восстановление. Трубку взял не он. Отнеслись настороженно. Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют. , — отметил Гладков, комментируя ситуацию.

По данным Telegram-канала «Белгород №1», позже члены семьи мужчины извинились за ошибку и сообщили, что специалисты были в поврежденной квартире, составили документы и уже произвели выплату.

Новость дополняется.

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