В столице Мордовии отменили введенный из-за атаки дрона режим ЧС

В столице Мордовии отменили ранее введенный после атаки беспилотного летательного аппарата режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает ТАСС.

В пресс-службе заявили, что отменен введенный 5 апреля в Саранске режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске. На заводе начался пожар, однако в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский заявил о необходимости максимально увеличить производство БПЛА на Украине.