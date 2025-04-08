Биолог назвал возраст резкого старения организма

Профессор Крушельцкий: человек начинает стремительно стареть в 45 и в 65 лет

Профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий из Австралии выступил с оригинальной концепцией процесса старения в видеоролике, размещенном на TikTok-канале ABC Health. Об этом сообщает Daily Mail.

Он опровергает представление о старении как о постепенном процессе, утверждая, что это, скорее, резкие скачкообразные изменения.

Крушельцкий выделяет два критических возрастных рубежа. Первый приходится примерно на 45 лет и характеризуется ухудшением состояния кожи, снижением мышечной массы и, как следствие, замедлением метаболизма. В этот период появляются глубокие морщины, а способность организма перерабатывать жиры и алкоголь существенно снижается.

Второй этап резкого старения, по мнению ученого, наступает в 65 лет и сопровождается значительным ослаблением иммунной системы, что делает организм более уязвимым к заболеваниям.

По мнению нобелевского лауреата по химии (2009 год) Венкатрамана Рамакришнана, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и качественный сон сохраняют молодость эффективнее биологически активных добавок и омолаживающих процедур.

Ранее был найден новый метод борьбы с возрастными заболеваниями.