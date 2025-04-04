Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток попробовал неизвестные таблетки и впал в кому

В Приморье подросток попробовал неизвестные таблетки и впал в кому
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье друзья предложили 14-летнему подростку ради интереса попробовать неизвестные таблетки, и тот впал в кому. Об этом сообщает Находкинская городская больница.

Предварительно, во время вечерней прогулки друзья предложили юноше попробовать незнакомые таблетки ради интереса. Подросток употребил четыре штуки, и этого оказалось достаточно, чтобы его состояние резко ухудшилось — уже находясь дома, примерно через полчаса, он потерял сознание.

Лекарство, которое он употребил, оказалось противосудорожным средством, влияющим на работу мозга. Это удалось установить благодаря тому, что таблетки остались в кармане подростка.

Юноша впал в кому и оказался в реанимации. У него диагностировали отек мозга и легких, подростка подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря интенсивному лечению он вышел из комы и стал восстанавливаться. Позже его перевели в стационар, а затем выписали. Сейчас ему ничего не угрожает, школьник находится под наблюдением педиатра.

Ранее в Петербурге четверо подростков отравились неизвестными лекарствами на прогулке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами