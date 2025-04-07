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Пластический хирург попытался сжечь дом конкурирующего врача в Англии

Metro: пластический хирург из Англии напал с ножом на конкурента и попытался сжечь его дом
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Пластический хирург попытался сжечь дом конкурирующего врача в Англии, пишет Metro.

Как сообщает СМИ, 61-летний пластический хирург Джонатан Питер Брукс напал на своего коллегу Грэма Перкса. Инцидент произошел, когда Брукс ворвался в дом недавно вышедшего на пенсию врача.

По данным следствия, нападение было тщательно спланировано. Брукс прибыл к дому Перкса на велосипеде, одетый в камуфляж и вооруженный ломом, канистрами с бензином, спичками и ножом. После проникновения в дом он вылил бензин на пол, явно намереваясь устроить поджог. Разбуженный шумом, Грэм спустился вниз, где столкнулся с вооруженным злоумышленником.

В ходе короткой схватки Джонатан нанес жертве ножевое ранение в живот. Медики, оказывавшие помощь пострадавшему в Королевском медицинском центре Ноттингема, заявили, что у пациента было всего 5% шансов выжить после полученных травм.

Мотивами преступления, по версии следствия, стало желание Брукса устранить Перкса как свидетеля на своих дисциплинарных слушаниях в суде.

Ранее американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей.

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