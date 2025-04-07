Турция приостановила экспорт лимонов из-за непогоды. Как это отразится на России?

На Турцию обрушились холода, в связи с чем власти решили ограничить экспорт лимонов с 8 апреля. Цитрусовые временно перестанут поставлять основным экономическим партнерам, среди которых и Россия. В министерстве торговли республики уверены, что так получится поддержать баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Как турецкая непогода скажется на доступности лимонов на российском рынке — в материале «Газеты.Ru».

Турция приостанавливает экспорт лимонов из-за непогоды: заморозки зафиксировали в южных турецких провинциях Мерсин, Адана и Хатай.

«В координации с министерством сельского и лесного хозяйства Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — следует из пресс-релиза министерства торговли Турции.

При необходимости могут быть приняты дополнительные меры, уточнило агентство Ilkha.

Бизнес на цитрусовых

В 2024 году Турция отправила в разные страны 1,6 млн тонн цитрусовой продукции, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Средиземноморской ассоциации экспортеров. Экспорт привлек в страну более $1 млрд иностранной валюты. По данным ассоциации, больше всего Турция экспортировала мандарины, лимоны, апельсины и грейпфруты.

Россия по распределению экспорта по странам оказалась на первом месте. Турция получила от поставок на российский рынок $375 млн. На втором месте оказался Ирак ($197 млн), тройку замкнула Украина ($108 млн), в пятерку вошли Румыния и Польша ($49 и $48 млн соответственно).

По словам председателя турецкого Национального совета по цитрусовым Кемаля Качмаза, выращенные в Турции фрукты выделяются своим вкусом и ароматом, поэтому их предпочитают во многих странах.

«В прошлом году доля цитрусовых в экспорте свежих фруктов и овощей составила 43%. Цитрусовые перестали быть субъединицей и стали основным сектором. Высокое качество нашей продукции, преимущество географического положения и устойчивые методы ведения сельского хозяйства ведут цитрусовый сектор к успеху», — заявил Качмаз.

Он добавил, что власти республики работают над увеличением объемов экспорта.

«С каждым годом мы хотим вносить все больший вклад в экспорт. Мы провели работу на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Когда она вступит в силу, у нас увеличится и производство, и экспорт. Если не будет катастроф и бед, мы хотим достичь поставленных целей», — подчеркнул глава совета.

Однако без катастроф и бед не обошлось, и экспорт пришлось остановить из-за внезапно обрушившихся на юг страны заморозков.

Поставки в Россию

В прошлом году объемы ввозимых в Россию турецких цитрусовых заметно снизились. В мае 2024-го по сравнению с 2023-м РФ вдвое сократила импорт самых популярных цитрусовых, а закупки апельсинов снизились в 14 раз .

«Страна купила у Турции 5,6 тыс. тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Наиболее заметную отрицательную динамику показали апельсины: импорт в годовом выражении просел в 14 раз — до 77 тонн. И их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%», — подсчитало РИА Новости.

Закупки турецких лимонов в прошлом году просели втрое, до 2,2 тыс. тонн. Эти цитрусовые остаются одним из самых востребованных россиянами фруктов из Турции, на них пришлось 40% всего импорта .

Турецким лимонам найдут замену

Летом Россия импортирует лимоны из других стран, поэтому рынок не будет зависеть от поставок из Турции, рассказала РБК гендиректор отраслевого агентства FruitNews и руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

«Турция — крупнейший поставщик лимонов в Россию. Около половины всего объема лимонов Россия закупает именно в Турции, но преимущественно поставки из этой страны осуществляются в осенне-зимний период времени, то есть примерно с середины октября по апрель», — объяснила она.

По словам Козий, летом в Россию лимоны завозят из ЮАР, Аргентины и других стран Южного полушария.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтвердил, что приостановка поставок турецких лимонов вряд ли серьезно скажется на российском рынке. Он добавил, что все будет зависеть от того, как долго будет действовать запрет.