Школьница создала протез для трехлапой собаки с помощью 3D-печати

Школьница в США создала протез для трехногой собаки с помощью 3D-печати, чтобы помочь ей найти дом, пишет Fox News.

16-летняя Сара Баррос, ученица средней школы и руководитель школьной команды по робототехнике, подарила новую жизнь трехногой собаке по кличке Трайла. Школьница разработала и напечатала на 3D-принтере протез передней лапы, чтобы помочь питомцу из приюта стать более активным и привлекательным для потенциальных хозяев.

История началась, когда школьный психолог предложил Саре необычный проект: помочь собаке, которая потеряла лапу в результате несчастного случая, и старшеклассница с энтузиазмом взялась за проект. Она провела исследование распределения веса у собак, собрала средства на материалы и создала несколько прототипов протеза. Некоторые модели оказались неудачными: они вызывали дискомфорт у Трайлы или не учитывали особенности ее движений. Однако после нескольких попыток школьнице удалось разработать подходящий протез, который значительно улучшил качество жизни собаки.

Эми Бет Стерн, представитель Фонда приюта для животных, отметила, что протез помог Трайле стать более устойчивой и активной.

«Она настоящая милашка, и люди замечают, сколько усилий было вложено в то, чтобы помочь собаке с особыми потребностями, — сказала Стерн.

Сейчас для собаки подыскивают новый дом. Сотрудники приюта отмечают, что она очень ласковая и любит внимание. Идеальным для нее станет место, где нет других собак, а хозяева смогут уделять ей достаточно времени и заботы.

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