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Беременная россиянка судится со строительной компанией из-за незаконного увольнения

Беременная челябинка подала в суд на работодателя за незаконное увольнение
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске беременная местная жительница утверждает, что ее незаконно уволили из отдела кадров крупной строительной компании в январе 2025 года. Женщина уже три месяца не может найти из-за своего положения новое место работы и подала на экс-работодателя в суд. Об этом сообщает URA.ru.

По словам беременной, предварительно компания согласна заключить с ней мировое соглашение. Женщина намерена потребовать восстановление на прежней должности, а также выплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда.

Как отметила потерпевшая, в январе ее одним днем уволили с работы из-за конфликта с гендиректором. После этого она около месяца находилась в больнице с угрозой выкидыша.

В компании в комментарии СМИ заявили, что не знали о положении сотрудницы, но после этого в должности ее не восстановили.

«Они пытаются, в том числе через суд, доказать мое добровольное увольнение и отсутствие принуждения к увольнению», — отметила потерпевшая челябинка.

Женщина рассчитывает, что ее восстановят на прежней должности.

Ранее россиянки, которых пытались незаконно уволить, поделились своими историями.

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