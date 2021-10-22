Как работодатели пытаются сэкономить на увольнении беременных россиянок

По закону беременных нельзя увольнять — только при ликвидации компании. Но на практике работодатели идут на это, чтобы сэкономить на декретных выплатах. Россиянки, которых незаконно пытались уволить во время пандемии, рассказали «Газете.Ru» о том, что им пришлось пережить.

«Довели до угрозы выкидыша»

24-летняя Екатерина Головкова, юрист Санкт-Петербургского института искусств и реставрации, в конце ноября 2020 года взяла пару дней отдыха за свой счет, почувствовав недомогание. Работодатель об этом знал, интересовался состоянием. Но когда девушка узнала о беременности и сообщила руководству, ей создали невыносимые условия труда, а 28 декабря без письменного предупреждения уволили.

«Меня уволили беременную. Сначала долго запугивали, запирали в кабинете, настаивали на аборте, не выплачивали зарплату, пока срок был до 12 недель. На третьем месяце довели до угрозы выкидыша, я отлежала месяц на сохранении, затем вышла на работу. И они без предупреждения уволили якобы за прогул», – сообщила девушка.

Несмотря на стресс, Головкова не сдавалась: подала иск на восстановление на работе, выплату заработной платы и моральной компенсации.

«Я подала иск в суд, долго не хотели принимать грамотно составленные документы. Обращалась в прокуратуру, инспекцию по труду и даже писала в администрацию президента РФ. Во всех инстанциях отписывались шаблонно. В итоге рассмотрение дела длится почти год и не дает никаких результатов», – поделилась она.

Девушка уже родила ребенка и продолжает бороться за свои права.

«Пытались уволить, манипулировали»

23-летняя Дарья Берсенева из Москвы находится на 37-й неделе беременности. В сентябре 2021 года ее пытались уволить из строительной компании, чтобы не платить декретные.

«Пытались уволить, манипулировали, чтобы я написала заявление на увольнение самостоятельно. Мотивировали тем, что отдел расформировывают и вообще компания не договаривалась со мной, что я уйду в декрет. По-хамски общались», – рассказала она.

Девушка ссылалась на действующее законодательство и отказывалась увольняться. Спустя три дня переговоров руководитель согласилась отпустить ее на законный больничный по беременности.

«Очень сильно на нервы подействовало. Моральное состояние было ужасное, и так тяжелая беременность, на такое грубое нарушение моих прав и хамское отношение не рассчитывала. Больше там работать нет никакого желания, после декрета уволюсь», – резюмировала Берсенева.

Моральную компенсацию она не взыскивала – испытала слишком много стресса и решила не судиться.

Русская девушка против китайского бизнесмена

Еще одна вопиющая история произошла в подмосковском Красногорске. Тянулась она с начала пандемии – с февраля 2020 года. Небольшая компания принадлежала китайскому бизнесмену, давно обосновавшемуся в России. Сотрудники организовывали VIP-туры из Китая в РФ.

Валерия Акулова три года проработала помощником руководителя. Она составляла индивидуальные маршруты, проверяла и заключала договоры, искала партнеров, а также выполняла не входящие в базовые обязанности дела – заказывала канцелярию, иногда подметала полы по требованию работодателя.

К весне 2020 года туристы из Китая не могли попасть в Россию, и компания перепрофилировала свою деятельность. Девушка справлялась с новыми обязанностями, но ей задерживали зарплату. Финалом отношений с работодателем для Акуловой осенью 2020 года стало требование уволиться после того, как она забеременела. Работодатель угрожал, что она ничего не получит, если владелец закроет фирму и уедет на родину.

«Он наивно полагал, что таким образом избежит ответственности. Говорил: «границы откроют, и ты ни меня, ни своих денег не увидишь».

Я была оформлена официально, белая зарплата – 40 тыс. рублей, премия иногда – еще 20 тыс. С момента ухода из офиса на удаленку и на декретный больничный мне были должны более 300 тыс. Писала в Роструд в электронном формате, они не получили от компании нужных документов, потом с копиями этих ответов писала заявление в прокуратуру», – рассказала девушка.

Не получив ответа, она написала заявление участковому по месту нахождения офиса. Собрав документы из всех инстанций, документы на компанию и выписки из банка, она обратилась в ОБЭП (отдел борьбы с экономическими преступлениями, подразделение МВД).

«Там мне и помогли, иначе был бы суд. Я горжусь, что разрешила эту ситуацию, так как работодатель хотел сторговаться: предлагал 150 тыс. из положенных 300 за время простоя. У меня были копии его просроченной регистрации, поэтому удавалось стоять на своем. Все это длилось полгода», – завершила Акулова.

Следователи ОБЭП нашли владельца фирмы и обязали его выплатить сотруднице зарплату и декретные. Об условиях удалось договориться в мирном порядке, не дойдя до суда.

«Я проделала большую работу, не повелась на его угрозы и сообщения через помощников. Советую бороться за себя до конца», – сказала Акулова.

Как отстоять свои права

Увольнять беременных работодатель не имеет права, кроме исключительного случая – ликвидации организации, напомнил адвокат Адвокатской палаты Московской области Владимир Савинов. Он призвал не писать заявление об уходе по собственному желанию, если работодатель на этом настаивает, и сразу обращаться в суд.

«По случаю увольнения беременной женщины за прогул можно сделать однозначный вывод, что действия работодателя незаконны. Увольнение сотрудника за прогул является расторжением трудового договора по инициативе работодателя. В соответствии со ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», – сказал он «Газете.Ru».

В такой ситуации действия работодателя можно обжаловать путем подачи заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию, а также искового заявления в суд.

«В случае наличия доказательств и свидетелей можно обратиться во все три инстанции, указанные в первом примере. Причем никто не запрещает обратиться в них одновременно. То есть и к прокурору, и в трудовую инспекцию, и в суд», – объяснил Савинов.

Опираясь на свою практику, юрист предупредил, что если сотрудницу заставляют написать заявление на увольнение по собственному желанию, и она соглашается, а потом борется за свои права, очень трудно будет доказать, что оказывалось какое-то давление.

«Замечательно, если существуют свидетели, даже косвенные, то есть знакомые с ситуацией хотя бы со слов самой работницы. Они должны подтвердить, что перед написанием заявления потерпевшая находилась под явным давлением со стороны работодателя», – уточнил адвокат.

Хорошей опорой могут служить доказательства оказания давления, в частности переписка с работодателем.

«При обращении в суд или другие контрольные органы ей сразу зададут вопрос, почему своевременно не пожаловались на явно незаконные действия руководства, пытающегося довести вас до увольнения. Отговорки типа «я не знала, куда обращаться, боялась за себя и ребенка», вызывают обоснованные сомнения.

Она дееспособная, вменяемая, грамотная, читать и писать умеет. Если нет медицинской справки, что она в тот период находилась, например, в невменяемом состоянии, то будет достаточно сложно отстоять свои права», – пояснил он.

По словам адвоката, в случае обращения в суд незаконно уволенная сотрудница имеет право на восстановление в прежней должности, возмещение среднего заработка за вынужденные прогулы, всей заработной платы с момента незаконного увольнения и до момента восстановления в должности и компенсацию морального вреда.

Самые крупные суммы, которые получали незаконно уволенные сотрудники – около двух и более миллионов рублей – в Москве и Тюмени, отметил Савинов. Такие суммы возвращали его клиенткам, зарабатывавшим от 80-100 тыс. рублей в месяц.