NYP: в США мужчина спустя 60 лет узнал, что его перепутали в роддоме

Мужчина из США спустя 60 лет узнал, что его перепутали в роддоме, пишет New York Post.

Кевин МакМахон вырос в Ричмонд-Хилле, Квинс, с постоянным чувством, что он чужой в собственной семье. Подозрения мужчины подтвердились в 2020 году, когда его сестра Кэрол Виньола отправила образец ДНК и обнаружила неизвестного биологического брата — Росса МакМахона. Оба мужчины родились в одной больнице с разницей в 45 минут и получили последовательные номера свидетельств о рождении с пометкой «Малыш МакМахон».

Результаты теста ДНК подтвердили давние подозрения Виньолы, которая с детства замечала, что Кевин отличается от остальных членов семьи более темными глазами и цветом кожи.

«Я буквально не мог смириться с этой информацией», — рассказал Кевин.

Воспоминания о детстве стали для Кевина особенно болезненными. Его бабушка по отцовской линии, которая, как оказалось, была права в своих подозрениях, открыто демонстрировала неприязнь к нему.

«Она считала, что я не ребенок моего отца, и она была права. Это заставило меня чувствовать себя никчемным. Это разрушило мою уверенность в себе», — добавил мужчина.

Отношения с отцом также были напряженными — тот постоянно его избивал, в то время как к младшему брату проявлял ласку. Особую боль вызывает у МакМахона осознание того, что его биологические родители души не чаяли в Россе, который рос в его семье.

Сейчас МакМахон через суд требует от больницы признать ошибку. Иск включает требование о возмещении материального ущерба, сумма которого не уточняется.

«Это не было случайностью. Это была трагедия, которую можно было предотвратить», — считает его адвокат Джереми Шиовиц.

Ранее мать близнецов в Бразилии обвинила больницу в исчезновении одного ребенка во время родов.