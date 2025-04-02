Мать близнецов обвинила больницу в исчезновении одного ребенка во время родов

Бразильянка утверждает, что один из ее близнецов пропал во время родов. Об этом пишет Mirror.

Кэтлин Таварес, мать близнецов из Рио-де-Жанейро, узнала, что вновь ожидает двух детей во время скрининга. Она родила на день раньше запланированного срока, когда находилась под наблюдением в муниципальной больнице Мариски Рибейро. Однако во время родов, на которых никто из близких женщины присутствовать не смог, что-то пошло не так. Находясь под седацией, Кэтлин услышала плач только одного младенца. При этом медицинские отчеты подтвердили, что плодов было два, и оба выглядели здоровыми. На ультразвуковом сканировании, проведенном в декабре прошлого года, также были зафиксированы два сердцебиения.

«Меня отвели в операционную, сказали разделить два комплекта одежды на двух младенцев. Мне дали анестезию, я легла, услышала плач одного из них, и они положили его на меня. Потом они сказали, что второго ребенка никогда не существовало. Больше они мне ничего не сказали», — вспоминает женщина.

Теперь она пытается выяснить, что произошло с братом или сестрой ее новорожденной дочери. Семья уже обратилась в полицию, после чего директор больницы был вызван на допрос. По его словам, у Кэтлин была только одна плацента и одна пуповина, а во время консультаций пациентке сообщали, что два зафиксированных сердцебиения могут соответствовать звукам одного плода в двух разных точках живота.

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