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В Уфе хирурги спасли женщину с опухолью матки весом 8 кг

В Башкирии врачи удалили пациентке миому матки весом 8 кг
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Depositphotos

Хирурги клинической больницы скорой медицинской помощи спасли пациентку с огромной миомой матки, новообразование занимало почти всю брюшную полость. Об этом сообщает минздрав Башкирии.

43-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на острые боли в области живота. В ходе обследования медики обнаружили у пациентки миому матки внушительных размеров, которая занимала почти всю брюшную полость, доходя до уровня груди.

Это привело к сжатию сосудов и органов малого таза и нарушило кровоснабжение ног. В сосудах образовались тромбы, которые попали в легкие, спровоцировав тромбоэмболию легочных артерий. Операцию проводили в два этапа, хирургам удалось успешно удалить миому, женщина уже выписана на амбулаторное лечение под наблюдение врача-гинеколога.

До этого сообщалось, что россиянка 20 лет жила с опухолью и обратилась к врачам, когда та стала ей мешать. Хирурги удалили образование в условиях стационара кратковременного пребывания всего за 20 минут — у пациентки остался лишь аккуратный косметический шов.

Ранее в Сургуте врачи удалили пациентке огромную миому весом 5 кг.

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