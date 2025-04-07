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Врач объяснила, кому с осторожностью стоит есть морковь

Врач Лапа: аллергикам следует с осторожностью есть морковь
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ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь содержит гистамины, поэтому аллергикам следует употреблять ее с осторожностью. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по ее словам, не стоит злоупотреблять морковными фрешами, поскольку есть риск возникновения токсических дерматитов. Она посоветовала сочетать напиток с продуктами, содержащими витамин С и омега 3 жирные кислоты.

Специалист также развенчала миф о том, что морковь улучшает зрение. По ее словам, овощ скорее помогает поддерживать остроту зрения за счет содержания в нем витамина А.

Ранее врач перечислила самые полезные продукты для зрения.

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